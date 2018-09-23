Гроза авторитетов. ХК «Рязань» обыграл чемпиона ВХЛ

В субботу, 22 сентября, «горожане» со счетом 3-1 обыграли «Динамо» из Петербурга.
Счет в матче открыли гости в первом периоде. Хозяева отыгрались, находясь в равных составах, но при обоюдных удалениях. Андрей Рукин вкатился в чужую зону и с разворота забросил шайбу в ворота соперника.
В третьем периоде рязанцы воспользовались удалением и забросили вторую шайбу, автором которой стал Иван Иванов. Последняя шайба в ворота чемпиона залетела в пустые ворота за минуту до финальной сирены.
Две победы над прошлогодними финалистами ВХЛ позволили «горожанам» подняться на десятое место в таблице. Следующий домашний матч пройдет в понедельник, 24 сентября, против «Югры». Начало в 19:00.