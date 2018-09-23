Около 200 рязанцев подтянулись за «нашу великую страну». Спортивно-патриотическую акцию провели в субботу, 22 сентября, в Центре уличного спорта «
В мэрии отметили, что в соревнованиях участвовали не только юноши, но и девушки. Каждое правильное подтягивание фиксировали в личный зачет участнику и в общий зачет — учреждению, городу, стране. Победителей и призеров наградят медалями и грамотами, лидеров в командных номинациях — кубками и грамотами.
О результатах акции, а также месте и времени подведения итогов сообщат дополнительно.
Напомним, в прошлом году рязанцы