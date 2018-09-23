С голами-красавцами. ФК «Рязань» проиграл «Калуге», ведя в счете

ФК «Рязань» проиграл «Калуге», ведя в счете. В субботу, 22 сентября, «горожане» уступили со счетом 1:2.
С первых минут на поле шла равная борьба. В середине первого тайма гости могли забить после подачи углового, но нападающий «Калуги» попал в штангу ударом через себя. Спустя несколько минут рязанцы повели в счете после гола Евгения Марчиева со штрафного.
Во втором тайме гости перехватили инициативу и сравняли счет после красивой комбинации в одно касание. За четыре минуты до финального свистка «Калуга» забила второй мяч.
После матча главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян сказал, что игру во втором тайме испортили замены. Следующий матч рязанцы проведут в субботу, 29 сентября, против «Химика» в Новомосковске.