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11:25, 25 сентября 2018 3561

ХК «Рязань» одержал третью победу подряд

ХК «Рязань» одержал третью победу подряд

ХК «Рязань» одержал третью победу подряд. В понедельник, 24 сентября, «горожане» со счетом 2:1 обыграли «Югру» из Ханты-Мансийска, которая в прошлом сезоне играла в КХЛ.

Счет в мачте открыл Кирилл Беляев, реализовавший выход один на один. Гости сравняли счет спустя 15 секунд.

В середине первого периода Владимир Карпов подставил клюшку под передачу Андрея Рукина и вывел рязанцев вперед. Во втором и третьем периоде зрители заброшенный шайб не увидели. Третья подряд победа помогла «горожанам» подняться на седьмое место, имея в активе 10 очков.

Последний домашний матч в серии ХК «Рязань» сыграет в среду, 26 сентября, против тюменского «Рубина».

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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