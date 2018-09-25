ХК «Рязань» одержал третью победу подряд. В понедельник, 24 сентября, «горожане» со счетом 2:1 обыграли «Югру» из Ханты-Мансийска, которая в прошлом сезоне играла в КХЛ.
Счет в мачте открыл Кирилл Беляев, реализовавший выход один на один. Гости сравняли счет спустя 15 секунд.
В середине первого периода Владимир Карпов подставил клюшку под передачу Андрея Рукина и вывел рязанцев вперед. Во втором и третьем периоде зрители заброшенный шайб не увидели. Третья подряд победа помогла «горожанам» подняться на седьмое место, имея в активе 10 очков.
Последний домашний матч в серии ХК «Рязань» сыграет в среду, 26 сентября, против тюменского «Рубина».
Фото ХК «Рязань»