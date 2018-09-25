Воспитанники рязанской академии тенниса стали победителями и призерами сразу нескольких турниров

На прошедшей неделе воспитанники рязанской академии тенниса имени Озерова стали победителями и призерами сразу нескольких турниров.
Юниорский турнир ITF (международная теннисная федерация) до 18 лет и Tennis Europe (европейская теннисная федерация) до 12 лет проходили в азербайджанском Баку.
Никита Наскидашвили победил в одиночном разряде, а Илья Лебедев взял «серебро» в паре (с Никитой Яниным) на турнире ITF G5.
Юные спортсменки, участвовавшие в турнире Tennis Europe U12, также оказались на пьедестале: Василисса Куприянова стала второй в «одиночке», Елизавета Сабирова — в парном разряде.
Еще один турнир — Tennis Europe U12 — проходил в Минске. Там «серебро» в парном разряде завоевала Мария Сысоева.
Кроме того, в Краснодаре завершился турнир РТТ до 15 лет, в котором воспитанница академии Елизавета Масная одержала победу в миксте.