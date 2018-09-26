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16:46, 26 сентября 2018 2507

БК «Рязань» заявил на сезон 15-летнего воспитанника. Состав

БК «Рязань» заявил на сезон 15-летнего воспитанника. Состав

Фото: Pixabay.com

БК «Рязань» заявил на чемпионат Суперлиги-2 и Кубок России 2018-2019 годов 12 игроков. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

В заявку вошли девять новичков, два игрока из прошлого состава и 15-летний воспитанник.

Состав целиком:

  • защитники: Андрей Кубанкин («Inanomo» Москва), Егор Куркин («Автодор» Саратов), Илья Мамонов (БК «Рязань»), Егор Панов (БК «Рязань»), Максим Сахаров («Спартак-Приморье» Владивосток);

  • форварды: Глеб Ефремочкин (ДЮБЛ «Рязань»), Александр Клюев («Руна-Баскет» Москва), Николай Косичкин («Автодор-2» Саратов), Алексей Пасечник («УНИКС-2» Казань), Игорь Савченко («Спартак» Санкт-Петербург);

  • центровые: Дмитрий Поносов (любительские лиги Краснодарского края), Юрий Трубин («Автодор-2» Саратов).

Главным тренером команды заявлен Алексей Безнебеев.

Отметим, что дозаявка на сезон разрешена до 15 января.

Напомним, БК «Рязань» начнет сезон с квалификационного раунда Кубка России, который прядет с 27 сентября по 2 октября в Чебоксарах.

© RZN.info

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