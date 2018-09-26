Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:30, 26 сентября 2018 5928

К 2024 году больше половины рязанцев должны заниматься физкультурой — Любимов

К 2024 году больше половины рязанцев должны заниматься физкультурой — Любимов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

К 2024 году 55% рязанцев должны систематически заниматься физкультурой. Об этом на заседании правительства во вторник, 25 сентября, заявил Николай Любимов.

Губернатор отметил, в ближайшие годы в регионе будут активно реализовывать проект «Спорт — норма жизни», который сейчас разрабатывают совместно с Минспорта России.

«Главное — добиваться тех результатов, которые намечены в рамках развития физической культуры и спорта в Рязанской области», — сказал он.

Он отметил, что к 2024 году должна быть повышена эффективность использования ФОКов и других спортплощадок в районах и активизирована работа по подготовке спортивного резерва. В число основных направлений проекта входит развитие комплекса ГТО и расширение сети спортивных объектов шаговой доступности.

Напомним, в начале августа Любимов заявил, что систематически физкультурой занимаются 40% рязанцев.

© RZN.info

Ссылки по теме:

Новости рубрики «Спорт»
16:46, 26 сентября 2018
БК «Рязань» заявил на сезон 15-летнего воспитанника. Состав
9:30, 26 сентября 2018
К 2024 году больше половины рязанцев должны заниматься физкультурой — Любимов
11:25, 25 сентября 2018
ХК «Рязань» одержал третью победу подряд
10:29, 25 сентября 2018
Воспитанники рязанской академии тенниса стали победителями и призерами сразу нескольких турниров
16:47, 23 сентября 2018
Около 200 рязанцев подтянулись за «нашу великую страну»
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 40 887
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 26 711
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
14:19, 14 сентября 2018 20 075
В Рязани за месяц загорелась вторая строящаяся высотка. Видео
9:42, 22 сентября 2018 19 480
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
9:47, 13 сентября 2018 18 040
Под Рязанью построили дорогу, соединяющую Рыбное и М-5 9
Все новости