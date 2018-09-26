К 2024 году 55% рязанцев должны систематически заниматься физкультурой. Об этом на
Губернатор отметил, в ближайшие годы в регионе будут активно реализовывать проект «Спорт — норма жизни», который сейчас разрабатывают совместно с Минспорта России.
«Главное — добиваться тех результатов, которые намечены в рамках развития физической культуры и спорта в Рязанской области», — сказал он.
Он отметил, что к 2024 году должна быть повышена эффективность использования ФОКов и других спортплощадок в районах и активизирована работа по подготовке спортивного резерва. В число основных направлений проекта входит развитие комплекса ГТО и расширение сети спортивных объектов шаговой доступности.
Напомним, в начале августа Любимов заявил, что систематически физкультурой