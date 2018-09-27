ХК «Рязань» проиграл дома «Рубину». В среду, 26 сентября, «горожане» со счетом 0:2 уступили тюменской команде.
Счет в поединке открыл Егор Попов в середине второго периода. Еще одну шайбу «Рубин» забросил за 47 секунд до сирены в пустые ворота.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков сказал, что ему не в чем упрекнуть игроков.
«К сожалению, „зевнули“ мы одну контратаку — получили гол. Нам порою простоты в завершающих стадиях атак не хватало. Гости в этом плане выглядели логичнее», — отметил тренер.
ХК «Рязань» опустился на девятое место таблице. Следующий матч «горожане» проведут 1 октября в Сарове.
Фото ХК «Рязань»