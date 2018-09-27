Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:44, 27 сентября 2018 1231

ХК «Рязань» проиграл дома «Рубину»

ХК «Рязань» проиграл дома «Рубину»

ХК «Рязань» проиграл дома «Рубину». В среду, 26 сентября, «горожане» со счетом 0:2 уступили тюменской команде.

Счет в поединке открыл Егор Попов в середине второго периода. Еще одну шайбу «Рубин» забросил за 47 секунд до сирены в пустые ворота.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков сказал, что ему не в чем упрекнуть игроков.

«К сожалению, „зевнули“ мы одну контратаку — получили гол. Нам порою простоты в завершающих стадиях атак не хватало. Гости в этом плане выглядели логичнее», — отметил тренер.

ХК «Рязань» опустился на девятое место таблице. Следующий матч «горожане» проведут 1 октября в Сарове.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:44, 27 сентября 2018
ХК «Рязань» проиграл дома «Рубину»
12:35, 27 сентября 2018
«Рязань-ВДВ» проиграла в Швеции и выбыла из Лиги чемпионов
16:46, 26 сентября 2018
БК «Рязань» заявил на сезон 15-летнего воспитанника. Состав
9:30, 26 сентября 2018
К 2024 году больше половины рязанцев должны заниматься физкультурой — Любимов
11:25, 25 сентября 2018
ХК «Рязань» одержал третью победу подряд
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 41 360
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 26 924
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
14:19, 14 сентября 2018 20 170
В Рязани за месяц загорелась вторая строящаяся высотка. Видео
9:42, 22 сентября 2018 19 646
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
15:23, 15 сентября 2018 16 400
На празднике урожая «Спожинки» Любимова накормили караваем
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований