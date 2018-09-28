БК «Рязань» разгромил соперника в первом матче сезона

БК «Рязань» разгромил соперника в первом матче квалификации Кубка России. В четверг, 27 сентября, «зубры» со счетом 107:69 обыграли вторую команду саратовского «Автодора», сообщила клубная пресс-служба.
Подопечные Алексея Безнебеева завладели преимуществом с первых минут. Два периода «зубры» выиграли с разнице в пять очков, а третья десятиминутка завершилась разгромом (+18). В завершающем отрезке «зубры» набрали 27 очков, преодолев отметку в сотню.
«Дабл-дабл» в составе рязанцев оформил Юрия Трубин, который к 20 очкам добавил 14 подборов.
В другом матче игрового дня БК «Тамбов» переиграл БК «Самара-2» — 75:67. Следующий поединок «зубры» проведут против самарцев 28 сентября.