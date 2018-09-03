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10:06, 3 сентября 2018 1081

ФК «Рязань» сыграл вничью с молодежной командой «Химок»

ФК «Рязань» сыграл вничью с молодежной командой «Химок»

ФК «Рязань» сыграл вничью с молодежной командой «Химок». В воскресенье, 2 сентября, «горожане» провели второй подряд безголевой матч.

В первом тайме команды играли на низких скоростях и не создавали моментов. Самый опасный случился у гостей после прохода и удара Данилы Массуренко.

В начале второго тайма хозяева прибавили в скорости и начали бить по воротам «Химок». После удара Александра Баркова мяч попал перекладину.

После этого гости выровняли игру и создали несколько моментов, но рязанцев спасал вратарь Сергей Правкин. Зрители забитых голов так и не увидели.

Следующий матч ФК «Рязань» проведет 9 сентября на стадионе «Спартак» против саратовского «Сокола». Начало в 17:00.

Фото ФК «Рязань»

© RZN.info

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