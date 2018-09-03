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16:42, 3 сентября 2018 780

В Рязанской области прошел мотокросс памяти молодогвардейца Земнухова

В Рязанской области прошел мотокросс памяти молодогвардейца Земнухова

В воскресенье, 2 сентября, в Шацке прошел 39-й межрегиональный мотокросс памяти Героя Советского Союза молодогвардейца Ивана Земнухова. Его организовало региональное отделение ДОСААФ России.

Мероприятие провели в день окончания Второй мировой войны.

В мотокроссе поучаствовали команды Шацкого и Сасовского районов, спортсмены из республики Мордовия, Белгородской, Московской, Липецкой, Пензенской, Рязанской и Тамбовской областей.

Соревнования прошли в шести классах мотоциклов.

Победителями мотокросса стали:

  • класс 65 кубических сантиметров — Косов Дмитрий (Белгород);
  • класс 85 кубических сантиметров — Бочаров Максим (Пенза);
  • класс 125 кубических сантиметров — Кирсанов Павел (Секция Сасовской автомобильной школы ДОСААФ России);
  • класс «Open» — Рыжих Илья (Пенза);
  • класс «Ветераны» до 55 лет — Сучков Юрий (Секция Шацкого УСТЦ ДОСААФ России);
  • класс «Ветераны» старше 55 лет — Таташвили Алексей (Москва).

Победителем командных соревнований стала команда Шацкого УСТЦ ДОСААФ России.

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