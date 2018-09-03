В Рязанской области прошел мотокросс памяти молодогвардейца Земнухова

В воскресенье, 2 сентября, в Шацке прошел 39-й межрегиональный мотокросс памяти Героя Советского Союза молодогвардейца Ивана Земнухова. Его организовало региональное отделение ДОСААФ России.
Мероприятие провели в день окончания Второй мировой войны.
В мотокроссе поучаствовали команды Шацкого и Сасовского районов, спортсмены из республики Мордовия, Белгородской, Московской, Липецкой, Пензенской, Рязанской и Тамбовской областей.
Соревнования прошли в шести классах мотоциклов.
Победителями мотокросса стали:
- класс 65 кубических сантиметров — Косов Дмитрий (Белгород);
- класс 85 кубических сантиметров — Бочаров Максим (Пенза);
- класс 125 кубических сантиметров — Кирсанов Павел (Секция Сасовской автомобильной школы ДОСААФ России);
- класс «Open» — Рыжих Илья (Пенза);
- класс «Ветераны» до 55 лет — Сучков Юрий (Секция Шацкого УСТЦ ДОСААФ России);
- класс «Ветераны» старше 55 лет — Таташвили Алексей (Москва).
Победителем командных соревнований стала команда Шацкого УСТЦ ДОСААФ России.