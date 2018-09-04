БК «Рязань» начнет чемпионат выездной серией. Календарь

БК «Рязань» начнет чемпионат выездной серией. Пресс-служба клуба опубликовала календарь на сезон 2018-19 годов в Суперлиге-2.
«Зубры» сыграют два первых матча против тульского «Арсенала», а первый матч в Рязани — с БК «Тамбов» — пройдет 18 ноября.
Всего в турнире сыграют 13 команд, которые проведут четырехкруговой турнир — по два спаренных матча дома и на выезде.
Полностью календарь выглядит следующим образом:
- 18-19 октября (четверг-пятница) «Арсенал» (Тула) — БК «Рязань»;
- 3-4 ноября (суббота-воскресенье) «Динамо» (Ставрополь) — БК «Рязань»;
- 7-8 ноября (среда-четверг) «Эльбрус» (Черкесск) — БК «Рязань»;
- 18-19 ноября (воскресенье-понедельник) БК «Рязань» — БК «Тамбов»;
- 22-23 ноября (четверг-пятница) БК «Рязань» — «Руна-Баскет» (Чехов);
- 3-4 декабря (понедельник-вторник) «Динамо» (Магнитогорск) — БК «Рязань»;
- 7-8 декабря (пятница-суббота) «Нефтехимик» (Тобольск) — БК «Рязань»;
- 20-21 декабря (четверг-пятница) БК «Рязань» — «АлтайБаскет» (Барнаул);
- 12-13 января (суббота-воскресенье) «Динамо"-МГТУ (Майкоп) — БК «Рязань»;
- 16-17 января (среда-четверг) «Локомотив-Кубань"-ЦОП (Краснодар) — БК «Рязань»;
- 24-25 января (четверг-пятница) БК «Рязань» — «Уфимец» (Уфа);
- 28-29 января (понедельник-вторник) БК «Рязань» — «Чебоксарские ястребы»;
- 5-6 февраля (вторник-среда) БК «Рязань» — «Арсенал» (Тула);
- 17-18 февраля (воскресенье-понедельник) БК «Рязань» — «Динамо» (Ставрополь);
- 21-22 февраля (четверг-пятница) БК «Рязань» — «Эльбрус» (Черкесск);
- 3-4 марта (воскресенье-понедельник) БК «Тамбов» — БК «Рязань»;
- 7-8 марта (четверг-пятница) «Руна-Баскет» (Чехов) — БК «Рязань»;
- 15-16 марта (пятница-суббота) БК «Рязань» — «Динамо» (Магнитогорск);
- 19-20 марта (вторник-среда) БК «Рязань» — «Нефтехимик» (Тобольск);
- 28-29 марта (четверг-пятница) «АлтайБаскет» (Барнаул) — БК «Рязань»;
- 10-11 апреля (среда-четверг) БК «Рязань» — «Динамо"-МГТУ (Майкоп);
- 14-15 апреля (воскресенье-понедельник) БК «Рязань» — «Локомотив-Кубань"-ЦОП (Краснодар);
- 23-24 апреля (вторник-среда) «Уфимец» (Уфа) — БК «Рязань»;
- 27-28 апреля (суббота-воскресенье) «Чеховские ястребы» — БК «Рязань».
Напомним, сезон для команды
Фото БК «Рязань»