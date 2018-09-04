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12:24, 4 сентября 2018 2089

БК «Рязань» начнет чемпионат выездной серией. Календарь

БК «Рязань» начнет чемпионат выездной серией. Календарь

БК «Рязань» начнет чемпионат выездной серией. Пресс-служба клуба опубликовала календарь на сезон 2018-19 годов в Суперлиге-2.

«Зубры» сыграют два первых матча против тульского «Арсенала», а первый матч в Рязани — с БК «Тамбов» — пройдет 18 ноября.

Всего в турнире сыграют 13 команд, которые проведут четырехкруговой турнир — по два спаренных матча дома и на выезде.

Полностью календарь выглядит следующим образом:

  • 18-19 октября (четверг-пятница) «Арсенал» (Тула) — БК «Рязань»;
  • 3-4 ноября (суббота-воскресенье) «Динамо» (Ставрополь) — БК «Рязань»;
  • 7-8 ноября (среда-четверг) «Эльбрус» (Черкесск) — БК «Рязань»;
  • 18-19 ноября (воскресенье-понедельник) БК «Рязань» — БК «Тамбов»;
  • 22-23 ноября (четверг-пятница) БК «Рязань» — «Руна-Баскет» (Чехов);
  • 3-4 декабря (понедельник-вторник) «Динамо» (Магнитогорск) — БК «Рязань»;
  • 7-8 декабря (пятница-суббота) «Нефтехимик» (Тобольск) — БК «Рязань»;
  • 20-21 декабря (четверг-пятница) БК «Рязань» — «АлтайБаскет» (Барнаул);
  • 12-13 января (суббота-воскресенье) «Динамо"-МГТУ (Майкоп) — БК «Рязань»;
  • 16-17 января (среда-четверг) «Локомотив-Кубань"-ЦОП (Краснодар) — БК «Рязань»;
  • 24-25 января (четверг-пятница) БК «Рязань» — «Уфимец» (Уфа);
  • 28-29 января (понедельник-вторник) БК «Рязань» — «Чебоксарские ястребы»;
  • 5-6 февраля (вторник-среда) БК «Рязань» — «Арсенал» (Тула);
  • 17-18 февраля (воскресенье-понедельник) БК «Рязань» — «Динамо» (Ставрополь);
  • 21-22 февраля (четверг-пятница) БК «Рязань» — «Эльбрус» (Черкесск);
  • 3-4 марта (воскресенье-понедельник) БК «Тамбов» — БК «Рязань»;
  • 7-8 марта (четверг-пятница) «Руна-Баскет» (Чехов) — БК «Рязань»;
  • 15-16 марта (пятница-суббота) БК «Рязань» — «Динамо» (Магнитогорск);
  • 19-20 марта (вторник-среда) БК «Рязань» — «Нефтехимик» (Тобольск);
  • 28-29 марта (четверг-пятница) «АлтайБаскет» (Барнаул) — БК «Рязань»;
  • 10-11 апреля (среда-четверг) БК «Рязань» — «Динамо"-МГТУ (Майкоп);
  • 14-15 апреля (воскресенье-понедельник) БК «Рязань» — «Локомотив-Кубань"-ЦОП (Краснодар);
  • 23-24 апреля (вторник-среда) «Уфимец» (Уфа) — БК «Рязань»;
  • 27-28 апреля (суббота-воскресенье) «Чеховские ястребы» — БК «Рязань».

Напомним, сезон для команды начнется в Кубке России.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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