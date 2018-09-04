Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:02, 4 сентября 2018 327

ХК «Рязань» поставили задачу попасть в плей-офф

ХК «Рязань» поставили задачу попасть в плей-офф

ХК «Рязань» поставили задачу попасть в плей-офф. Во вторник, 4 сентября, ее озвучил министр спорта Сергей Икрянников.

«По итогам регулярного чемпионата должна попасть в 16 лучших команд, тогда выступление можно будет считать успешным», — подчеркнул Икрянников.

По его словам, команда имеет один из самых маленьких бюджетов в ВХЛ — 86 миллионов рублей, но денег на плей-офф должно хватить.

Министр отметил, что на создание молодежной команды потребуется дополнительно около 25 миллионов, именно поэтому создать ее в текущем сезоне не получилось.

Фото «ХК Рязань«

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:02, 4 сентября 2018
ХК «Рязань» поставили задачу попасть в плей-офф
12:24, 4 сентября 2018
БК «Рязань» начнет чемпионат выездной серией. Календарь
9:37, 4 сентября 2018
В Рязани пройдет первый открытый турнир по художественной гимнастике
21:50, 3 сентября 2018
Черчесов назвал имя капитана сборной России по футболу
16:42, 3 сентября 2018
В Рязанской области прошел мотокросс памяти молодогвардейца Земнухова
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 31 172
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 11
11:15, 27 августа 2018 28 408
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 862
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
18:32, 28 августа 2018 22 992
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 21 161
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований