ХК «Рязань» поставили задачу попасть в плей-офф. Во вторник, 4 сентября, ее озвучил министр спорта Сергей Икрянников.
«По итогам регулярного чемпионата должна попасть в 16 лучших команд, тогда выступление можно будет считать успешным», — подчеркнул Икрянников.
По его словам, команда имеет один из самых маленьких бюджетов в ВХЛ — 86 миллионов рублей, но денег на плей-офф должно хватить.
Министр отметил, что на создание молодежной команды потребуется дополнительно около 25 миллионов, именно поэтому создать ее в текущем сезоне
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