От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

В августе в Лесопарке открылся центр уличного спорта «Под мостом». До его строительства проект горячо обсуждался в интернете. Рязанцы переживали за вырубленные деревья, боялись затопления спортивных площадок и загрязненного воздуха от Северной окружной.
О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.
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