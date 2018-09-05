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18:42, 5 сентября 2018 2826

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В августе в Лесопарке открылся центр уличного спорта «Под мостом». До его строительства проект горячо обсуждался в интернете. Рязанцы переживали за вырубленные деревья, боялись затопления спортивных площадок и загрязненного воздуха от Северной окружной.

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

Подробнее о регистрации, режиме работы, экологии и безопасности центра «Под мостом» читайте в разделе «Публикации».

© RZN.info

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