Рязанец Андрейкин во второй раз стал чемпионом России по шахматам

Рязанец Дмитрий Андрейкин во второй раз стал чемпионом России по шахматам. Об этом сообщил его помощник Никита Лепешкин.
Турнир проходил в Челябинской области. Судьба титула решилась в поединке с Дмитрием Яковенко, с которым рязанский гроссмейстер после одиннадцати туров набрал одинаковое количество очков. Первая партия в быстрые шахматы завершилась вничью, а во второй победил Андрейкин.
Таким образом, 28-летний рязанец во второй раз стал чемпионом России. В первый раз он завоевал титул в 2012-м году.