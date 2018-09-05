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20:45, 5 сентября 2018 703

Рязанец Андрейкин во второй раз стал чемпионом России по шахматам

Рязанец Андрейкин во второй раз стал чемпионом России по шахматам

Рязанец Дмитрий Андрейкин во второй раз стал чемпионом России по шахматам. Об этом сообщил его помощник Никита Лепешкин.

Турнир проходил в Челябинской области. Судьба титула решилась в поединке с Дмитрием Яковенко, с которым рязанский гроссмейстер после одиннадцати туров набрал одинаковое количество очков. Первая партия в быстрые шахматы завершилась вничью, а во второй победил Андрейкин.

Таким образом, 28-летний рязанец во второй раз стал чемпионом России. В первый раз он завоевал титул в 2012-м году.

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