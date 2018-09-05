В среду, 5 сентября, в Рязани открыли турнир по художественной гимнастике. Об этом
В соревнованиях поучастовали 188 мастеров художественной гимнастики из Рязанской области и соседних регионов.
Турнир «Легенды рязанского спорта» посвятили местным гимнасткам — победителям и призерам соревнований международного уровня.
«Семь чемпионок мира по художественной гимнастике мы подарили российскому спорту, — отметила замглавы администрации города Рязани Елена Сорокина. — Мы надеемся, что на Рязанской земле появятся новые чемпионки, и от всей души желаем, чтобы этот турнир стал еще одной ступенькой к новым высоким достижениям».