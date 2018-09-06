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11:51, 6 сентября 2018 939

Данилова сделала дубль за сборную в матче против Боснии. Фото

Данилова сделала дубль за сборную в матче против Боснии. Фото

Рязанская футболистка Елена Данилова сделала дубль за сборную России. Во вторник, 4 сентября, команда обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:0, сообщает сайт РФС.

Данилова открыла счет на 13-й минуте после паса Марины Федоровой. Спустя несколько минут «десантница» заработала пенальти, который сама же и реализовала.

До конца первого тайма Анна Кожникова довела счет до разгромного.

Матч стал последним в отборочном этапе чемпионата мира-2019. Сборная России заняла третье место своей группе, пропустив вперед Англию и Уэльс, и не попала в основной турнир.

Фото с сайта РФС

© RZN.info

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