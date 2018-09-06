Данилова сделала дубль за сборную в матче против Боснии. Фото

Рязанская футболистка Елена Данилова сделала дубль за сборную России. Во вторник, 4 сентября, команда обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:0, сообщает
Данилова открыла счет на 13-й минуте после паса Марины Федоровой. Спустя несколько минут «десантница» заработала пенальти, который сама же и реализовала.
До конца первого тайма Анна Кожникова довела счет до разгромного.
Матч стал последним в отборочном этапе чемпионата мира-2019. Сборная России заняла третье место своей группе, пропустив вперед Англию и Уэльс, и не попала в основной турнир.
Фото с сайта РФС