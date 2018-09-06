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17:44, 6 сентября 2018 486

В Рязани пройдет масштабный турнир по лапте, перетягиванию каната и русским шашкам

В Рязани пройдет масштабный турнир по лапте, перетягиванию каната и русским шашкам

С 14 по 16 сентября в Рязани состоятся VII Всероссийские соревнования по традиционным для России видам спорта. Турнир пройдет по шести дисциплинам: гиревой спорт, борьба самбо, мини-лапта, мас-рестлинг, перетягивание каната и русские шашки.

В четверг, 6 сентября, организаторы — представители фонда молодежной инициативы «Любомир» и минсельхоза России — рассказали о программе мероприятий на пресс-конференции.

По словам замначальника отдела департамента развития сельских территорий минсельхоза России Александра Трунова, выбранные виды спорта объединяет то, что они родились на территории Российской Федерации у разных народов, а главная цель мероприятий — их популяризация.

В пятницу, 14 сентября, перед началом спортивной программы запланирован круглый стол, на котором гости из других регионов поделятся своим опытом развития села и сельских территорий.

VII Всероссийские соревнования по традиционным для России видам спорта пройдут 15 сентября на стадионе «Спартак» (начало в 8:30) и в спортшколе «Родной край — Спорт» (начало в 12:00). В них поучаствуют сельские труженики и работники агропромышленного комплекса.

По словам организаторов, на сегодняшний день заявки прислали 205 человек из 15 регионов, в том числе из дальних, таких как Хабаровск и Удмуртия. Из Рязанской области в турнире поучаствует 41 человек из Рязанского, Пронского, Скопинского и Александро-Невского районов.

В заключении пресс-конференции гендиректор фонда молодежной инициативы «Любомир» Ольга Горюнова добавила, что для гостей города организуют экскурсионную программу. «Нам очень понравился Рязанский край, это одна из жемчужин России. Когда мы выбирали, куда повезем соревнования, мы видели, сколько у вас здесь проводится таких мероприятий, которые связаны с какой-то национальной символикой, с историей, богатырской силой и славой Рязани», — отметила Горюнова.

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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