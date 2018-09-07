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13:22, 7 сентября 2018 649

ХК «Рязань» проиграл первый матч в сезоне

ХК «Рязань» проиграл первый матч в сезоне

ХК «Рязань» проиграл первый матч в сезоне. В четверг, 6 сентября, «горожане» со счетом 1:2 уступили «Бурану» в Воронеже, сообщила клубная пресс-служба.

Первые полтора периода ХК «Рязань» владел преимуществом, затем хозяева перехватили инициативу.

В третьем периоде счет открыл Роман Николаев, который после рикошета от конька защитника послал шайбу впритирку со штангой. На 51-й минуте Айрат Мурзин ударом в «девятку» удвоил счет.

Свою шайбу ХК «Рязань» забросил на последней минуте. После паса Владимира Карпова забил Иван Иванов. Отыграться «горожане» не успели.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков посетовал на плохую реализацию.

«Забивая один гол, сложно рассчитывать на победу, тем более этот гол родился у нас на последней минуте матча. Нужно было забивать свои моменты», — подчеркнул он

Следующий матч рязанская команда проведет 10 сентября в Ангарске против «Ермака».

Фото ХК «Буран»

© RZN.info

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