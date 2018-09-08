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20:42, 8 сентября 2018 1345

В центре уличного спорта «Под мостом» прошел турнир по стритболу. Фото

В центре уличного спорта «Под мостом» прошел турнир по стритболу. Фото

Фото: Администрация Рязани

В центре уличного спорта «Под мостом» прошло открытое первенство Рязани по стритболу 3×3. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Мероприятие организовали управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани совместно с СДЮСШОР «Единство».

Всего в турнире поучаствовали 30 команд из Рязани и Рязанской области: 22 мужские пары и 8 женских пар.

Победу над командой «Bigudy» со счетом 20:14 одержала команда «РязГМУ».

Замглавы мэрии Елена Сорокина поздравила победителей соревнований и вручила им медали и дипломы.

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