Лидеры рязанской НХЛ 18+ одержали сухие победы. Обзор тура

Лидеры рязанской НХЛ 18+ одержали сухие победы в шестом туре. Об этом сообщили организаторы.
Лидеры — «РВВДКУ» — разгромили «Поляны» со счетом 6:0. После шестой шайбы десантники получили буллит в свои ворота, которые соперники не смогли реализовать.
«Автоимпорт», который идет на втором месте, с аналогичным счетом обыграл «Сталькомплект», который проиграл все матчи в сезоне. Дублем в составе автомобилистов отметился Евгений Пешков.
Единственная интрига в туре держалась в матче «Рыбное-Триумф» и «МБ-Рязань». Счет в матче открыли рыбновцы, однако во втором периоде «Мерседес» выровнял ситуацию.
После перерыва «Рыбное-Триумф» начал активнее атаковать и забросил еще две шайбы.
Следующий тур в дивизионе «Любитель 18+ Лига Надежды» начнется 12 января.