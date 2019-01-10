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11:58, 10 января 2019 1644

Лидеры рязанской НХЛ 18+ одержали сухие победы. Обзор тура

Лидеры рязанской НХЛ 18+ одержали сухие победы. Обзор тура

Лидеры рязанской НХЛ 18+ одержали сухие победы в шестом туре. Об этом сообщили организаторы.

Лидеры — «РВВДКУ» — разгромили «Поляны» со счетом 6:0. После шестой шайбы десантники получили буллит в свои ворота, которые соперники не смогли реализовать.

«Автоимпорт», который идет на втором месте, с аналогичным счетом обыграл «Сталькомплект», который проиграл все матчи в сезоне. Дублем в составе автомобилистов отметился Евгений Пешков.

Единственная интрига в туре держалась в матче «Рыбное-Триумф» и «МБ-Рязань». Счет в матче открыли рыбновцы, однако во втором периоде «Мерседес» выровнял ситуацию.

После перерыва «Рыбное-Триумф» начал активнее атаковать и забросил еще две шайбы.

Следующий тур в дивизионе «Любитель 18+ Лига Надежды» начнется 12 января.

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