На «Рождественской лыжной гонке» рязанцы проехали дистанцию в 10 километров

В понедельник, 7 января, на трассе у поселка Карцево прошло открытое первенство Рязани «Рождественская лыжная гонка».
Соревнования посвятили памяти энтузиастов лыжного спорта Сергея Степанова и Василия Юлова, сообщила
Участниками гонки стали более ста человек. На старт вышли представители коллективов физической культуры, спортклубов и школ, любители лыжного спорта.
Они соревновались классическим стилем на дистанциях от 2 до 10 километров в зависимости от возраста и пола.
Победителями в своих возрастных группах стали:
- Юлия Королева и Виталий Зверков (2007 год и моложе);
- Анастасия Монастырева и Борис Суровин (2005-2006);
- Полина Садовникова и Илья Макиенко (2003-2004);
- Мария Скворцова и Кирилл Шевелев (2001-2002);
- Людмила Цыпулина (2000 год и старше);
- Яков Политов (2002-2000);
- Сергей Иришин (1998 год и старше).
Победители городского первенства будут представлять Рязань на региональном первенстве, которое пройдет на Старый Новый год в Семено-Оленинском.