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15:46, 10 января 2019 647

На «Рождественской лыжной гонке» рязанцы проехали дистанцию в 10 километров

На «Рождественской лыжной гонке» рязанцы проехали дистанцию в 10 километров

Фото: Администрация Рязани

В понедельник, 7 января, на трассе у поселка Карцево прошло открытое первенство Рязани «Рождественская лыжная гонка».

Соревнования посвятили памяти энтузиастов лыжного спорта Сергея Степанова и Василия Юлова, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Участниками гонки стали более ста человек. На старт вышли представители коллективов физической культуры, спортклубов и школ, любители лыжного спорта.

Они соревновались классическим стилем на дистанциях от 2 до 10 километров в зависимости от возраста и пола.

Победителями в своих возрастных группах стали:

  • Юлия Королева и Виталий Зверков (2007 год и моложе);
  • Анастасия Монастырева и Борис Суровин (2005-2006);
  • Полина Садовникова и Илья Макиенко (2003-2004);
  • Мария Скворцова и Кирилл Шевелев (2001-2002);
  • Людмила Цыпулина (2000 год и старше);
  • Яков Политов (2002-2000);
  • Сергей Иришин (1998 год и старше).

Победители городского первенства будут представлять Рязань на региональном первенстве, которое пройдет на Старый Новый год в Семено-Оленинском.

© RZN.info

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