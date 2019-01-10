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8:57, 10 января 2019 1349

В Рязани провели новогодний турнир по стрельбе из лука

В Рязани провели новогодний турнир по стрельбе из лука

Фото: Администрация Рязани

В Рязани провели кубок города и турнир по стрельбе из лука «Новогодняя Карусель-2019». В соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из города, а также Рязанского, Рыбновского и Ряжского районов, сообщил сайт администрации.

Обладателями кубка в классическом луке стали Артем Широков (ДЮСШ «Фаворит») и Екатерина Бирюкова (ЦСП РО/ДЮСШ «Фаворит»), в блочном луке — Сергей Тришков (ДЮСШ «ЦСК») и Вероника Санина (ЦСП РО/ДЮСШ «ЦСК»).

В турнире первое место завоевал мастер спорта России, чемпион Рязанской области, член региональное сборной Сергей Тришков. Вторым стал мастер спорта России международного класса, семикратный победитель первенства России, член национальной сборной по стрельбе из лука Андрей Харьков. В тройку также попал мастер спорта России, член сборной команды Рязанской области Семен Осипов.

Победителей наградили призами.

© RZN.info

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