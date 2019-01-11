ХК «Рязань» обыграл «Горняк», дважды проигрывая в счете. В четверг, 10 января, «горожане» в овертайме победили со счетом 4:3.
Уже на 15-й секунде поединка гости открыли счет. Спустя семь минут Никита Попов броском от синей линии отличился во втором матче подряд.
В начале второго периода рязанцы вышли вперед усилиями Артема Прохорова. До второго перерыва гости сделали счет равным, а в третьем периоде вновь вышли вперед, реализовав большинство.
«Горожане» отыгрались за три минуты до сирены, а в овертайме победный гол забросил Андрей Луговой.
«Пропустили совсем необязательную шайбу — это разгильдяйство, нельзя так играть в первой смене. Встрепенулись мы только когда пропустили третью шайбу, начали показывать свой хоккей, в который мы пытаемся играть. Хорошо, что в итоге выиграли. Ребят мне упрекнуть не в чем. Есть определенные нюансы, трудности, о которых мне сейчас не хотелось бы говорить», — заявил главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков.
«Горожане» набрали 50 очков и остались 12 месте в таблице.
В субботу, 12 января, во ДС «Олимпийский» ХК «Рязань» сыграет с «Южным Уралом» из Орска. Начало в 17.00.
Фото ХК «