Под Рязанью пройдет ежегодный открытый турнир единоборств памяти силовиков, погибших при исполнении долга

В селе Кораблино Рязанского района пройдет ежегодный турнир единоборств «Посвящение». Соревнования проведут в субботу, 19 января, в местном Доме культуры.
Турнир посвятят памяти сотрудника рязанского ОМОН Владимира Левина, погибшего при исполнении служебного долга.
Организаторами выступят Управление Росгвардии по Рязанской области, Федерация СБЕ (ММА) Рязанской области, клуб смешанных единоборств «АРТА» (Рязань) и МСПК «ВИТЯЗЬ» (Кораблино Рязанской области).
Всех желающих пригласили поддержать участников соревнований.
Справка
Владимир Левин родился 1 июня 1974 года в Рыбном Рязанской области. С 1994 года проходил службу в отряде мобильном особого назначения.
16 апреля 2003 года Владимир Левин в составе группы сотрудников рязанского ОМОНа выехал на автомашине «Урал-43202» для проверки на ОКПМ в Грозном.
В пятистах метрах от контрольно-пропускного пункта машину рязанского ОМОНа обстреляли из гранатомета и стрелкового оружия. Владимир Левин получил тяжелое ранение.
Несмотря на ранение и большую потерю крови, рязанец открыл огонь по нападавшим из автоматического оружия через бойницу, обеспечив тем самым вывод машины из места засады.
После прибытия на блокпост Владимир Левин скончался от полученных ранений.
Указом Президента России прапорщика милиции Владимира Левина посмертно наградили орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе России.