Воспитанник ФК «Рязань» вернулся в команду

Воспитанник ФК «Рязань» Георгий Журавлев вернулся в команду. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
21-летний нападающий перешел из Новотроицкой «Носты», за которую за два сезона забил четыре мяча.
«С детства я защищал честь рязанских команд и очень рад вновь оказаться в родном клубе, я вернулся домой. Буду стараться помочь ФК „Рязань“ подняться вверх в турнирной таблице», — отметил футболист.
В составе ФК «Рязань» Журавлев провел 41 матч в чемпионате и кубке и забил четыре гола.
Фото ФК «Рязань»