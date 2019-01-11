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12:29, 11 января 2019 466

Воспитанник ФК «Рязань» вернулся в команду

Воспитанник ФК «Рязань» вернулся в команду

Воспитанник ФК «Рязань» Георгий Журавлев вернулся в команду. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

21-летний нападающий перешел из Новотроицкой «Носты», за которую за два сезона забил четыре мяча.

«С детства я защищал честь рязанских команд и очень рад вновь оказаться в родном клубе, я вернулся домой. Буду стараться помочь ФК „Рязань“ подняться вверх в турнирной таблице», — отметил футболист.

В составе ФК «Рязань» Журавлев провел 41 матч в чемпионате и кубке и забил четыре гола.

Фото ФК «Рязань»

© RZN.info

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