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11:07, 14 января 2019 1341

ХК «Рязань» обыграл «Южный Урал». Видео

ХК «Рязань» обыграл «Южный Урал». Видео

ХК «Рязань» обыграл «Южный Урал» из Орска. В субботу, 12 января, встреча завершилась со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет во втором периоде. На 32-й минуте Александр Репьях из-за ворот соперников отдал передачу на Артема Ворошило, который отправил шайбу в «девятку».

Спустя три минуты в Кирилл Капустин в большинстве забросил свою первую шайбу в составе ХК «Рязань.

После матча главный тренер «горожан» Павел Десятков отметил удачную игру Петра Кочеткова после возвращения с МЧМ.

«Соглашусь с тем, что вратарская линия очень важна. Как и всю команду отмечу. Ребята старались. Конечно, что-то не получалось. Первые два периода прошли с нашим преимуществом. В третьем соперник стал навязывать активную игру, пришлось действовать уже по счету, где-то откатиться, больше от обороны», — подчеркнул Дестяков.

ХК «Рязань» набрал 52 очка и поднялся на 11-е место в таблице.

Следующий матч «горожане» проведут в Китае против «Ценг Тоу».

Фото и видео ХК «Рязань»

© RZN.info

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