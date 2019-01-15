Аутсайдер рязанской НХЛ выиграл первый матч в сезоне. Обзор тура

В рязанской Ночной хоккейной лиге завершились матчи 12-го тура. Об этом сообщили организаторы.
Лидер — касимовский «Восход СУ-2» обыграл «Шкоду-Рязань» со счетом 2:1, победную шайбу забросил лучший бомбардир турнира (38 очков) Эдуард Султанаев.
Рязанская «Империя» проиграла «Автоимпорту», но сохранила за собой второе место. Автомобилисты проигрывали по ходу матча 2:3, однако смогли забросить три шайбы подряд за четыре минуты. Итоговый счет 5:4 установили хоккеисты «Империи».
«Светлый» переиграл «Энергию» 7:1 и поднялся на четвертное место, три шайбы забросил Александр Шилин, дублем отметился защитник Андрей Кузькин.
Аутсайдер турнира «Сокол» одержал первую победу в сезоне над «Динамо» со счетом 1:0, единственная шайба в третьем периоде на счету Валерия Фисенко.
«Здоровье» также с минимальным счетом обыграла «Державу».
Во второй группе сменился лидер. «Витязь» переиграл «Дядьково» со счетом 6:2. Лишь в третьем периоде при счете 3:2 витязи забросили три шайбы подряд.
Третье место сохранили за собой рыбновские хоккеисты, несмотря на поражение со счетом 1:5 от «Чучкова», Сергей Агейков забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.
Ухоловская команда со счетом 7:2 переиграла «Администрацию Рязани».
Единственную ничью со счетом 3:3 зафиксировали в матче «ВДВ-Рязани» и «Мещеры».