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11:27, 15 января 2019 705

Аутсайдер рязанской НХЛ выиграл первый матч в сезоне. Обзор тура

Аутсайдер рязанской НХЛ выиграл первый матч в сезоне. Обзор тура

В рязанской Ночной хоккейной лиге завершились матчи 12-го тура. Об этом сообщили организаторы.

Лидер — касимовский «Восход СУ-2» обыграл «Шкоду-Рязань» со счетом 2:1, победную шайбу забросил лучший бомбардир турнира (38 очков) Эдуард Султанаев.

Рязанская «Империя» проиграла «Автоимпорту», но сохранила за собой второе место. Автомобилисты проигрывали по ходу матча 2:3, однако смогли забросить три шайбы подряд за четыре минуты. Итоговый счет 5:4 установили хоккеисты «Империи».

«Светлый» переиграл «Энергию» 7:1 и поднялся на четвертное место, три шайбы забросил Александр Шилин, дублем отметился защитник Андрей Кузькин.

Аутсайдер турнира «Сокол» одержал первую победу в сезоне над «Динамо» со счетом 1:0, единственная шайба в третьем периоде на счету Валерия Фисенко.

«Здоровье» также с минимальным счетом обыграла «Державу».

Во второй группе сменился лидер. «Витязь» переиграл «Дядьково» со счетом 6:2. Лишь в третьем периоде при счете 3:2 витязи забросили три шайбы подряд.

Третье место сохранили за собой рыбновские хоккеисты, несмотря на поражение со счетом 1:5 от «Чучкова», Сергей Агейков забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Ухоловская команда со счетом 7:2 переиграла «Администрацию Рязани».

Единственную ничью со счетом 3:3 зафиксировали в матче «ВДВ-Рязани» и «Мещеры».

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