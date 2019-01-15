Рязанцев пригласили на Чемпионат и Кубок города по мини-футболу, они стартуют 26 января. На соревнования, которые продлятся до 8 марта, нельзя заявлять профессиональных игроков, предупредили в
Игры в «Атрон-Арене» проведут по пяти дивизионам: высший, первый, второй, третий и четвертый, Кубок пройдет по олимпийской системе.
К участию в турнирах допустят футболистов, прошедших медосмотр и получившие разрешение врача.
Заявки команд принимают в управление по физкультуре и спорту администрации до 20 января, телефон 25-51-36,
Совещание представителей команд состоится 19 января в конференц-зале «Атрон-Арены» на первом этаже, начало в 10:00.