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9:54, 15 января 2019 2372

Рязанцев пригласили на Чемпионат и Кубок города по мини-футболу

Рязанцев пригласили на Чемпионат и Кубок города по мини-футболу

Рязанцев пригласили на Чемпионат и Кубок города по мини-футболу, они стартуют 26 января. На соревнования, которые продлятся до 8 марта, нельзя заявлять профессиональных игроков, предупредили в пресс-службе горадминистрации.

Игры в «Атрон-Арене» проведут по пяти дивизионам: высший, первый, второй, третий и четвертый, Кубок пройдет по олимпийской системе.

К участию в турнирах допустят футболистов, прошедших медосмотр и получившие разрешение врача.

Заявки команд принимают в управление по физкультуре и спорту администрации до 20 января, телефон 25-51-36, +7 (953) 743-02-16.

Совещание представителей команд состоится 19 января в конференц-зале «Атрон-Арены» на первом этаже, начало в 10:00.

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