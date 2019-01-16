«Автоимпорт» забросил самую быструю шайбу в истории рязанской НХЛ 18+. Обзор тура

«Автоимпорт» забросил самую быструю шайбу в истории рязанской НХЛ 18+. В матче седьмого тура автомобилисты со счетом 14:3 обыграли «МБ Рязань».
Счет на шестой секунде открыл Владислав Банный, установив рекорд лиги. После счета 4:2, «Автоимпорт» забросил 10 шайб подряд. В концовке «Мерседес» установил окончательный счет.
Лидер лиги «РВВДКУ» обыграл аутсайдера «Сталькомплект» — 5:1.
Владислав Яковлев и Алексей Волков оформили дубли. «Рыбное — Триумф» с сухим счетом обыграл «Поляны» — 5:0. Дублем в большинстве отличился Дмитрий Мухин.
Следующий тур дивизиона 18+ пройдет 19 января.