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16:36, 16 января 2019 4248

«Автоимпорт» забросил самую быструю шайбу в истории рязанской НХЛ 18+. Обзор тура

«Автоимпорт» забросил самую быструю шайбу в истории рязанской НХЛ 18+. Обзор тура

«Автоимпорт» забросил самую быструю шайбу в истории рязанской НХЛ 18+. В матче седьмого тура автомобилисты со счетом 14:3 обыграли «МБ Рязань».

Счет на шестой секунде открыл Владислав Банный, установив рекорд лиги. После счета 4:2, «Автоимпорт» забросил 10 шайб подряд. В концовке «Мерседес» установил окончательный счет.

Лидер лиги «РВВДКУ» обыграл аутсайдера «Сталькомплект» — 5:1.

Владислав Яковлев и Алексей Волков оформили дубли. «Рыбное — Триумф» с сухим счетом обыграл «Поляны» — 5:0. Дублем в большинстве отличился Дмитрий Мухин.

Следующий тур дивизиона 18+ пройдет 19 января.

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