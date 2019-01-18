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16:00, 18 января 2019 1666

БК «Рязань» проиграл третий матч подряд

БК «Рязань» проиграл третий матч подряд

БК «Рязань» проиграл третий матч подряд. В четверг, 17 января, «зубры» уступили во втором матче «Локомотиву-Кубани"-ЦОП со счетом 71:84.

В начале встречи гости уверенно атаковали и к середине второй четверти выигрывали со счетом 30:21. К большому перерыву хозяева счет сравняли и даже повели — 41:42.

Третья десятиминутка также прошла в равной борьбе, однако в последнем периоде «железнодорожники» оторвались на 10 очков и рязанцы не смогли догнать соперника.

БК «Рязань» расположился на шестом месте в таблице. 24 января «зубры» сыграют с лидером турнира — «Уфимцем».

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