Драка, дубль и «девятка». ХК «Рязань» одержал волевую победу в Китае

ХК «Рязань» одержал волевую победу в Китае. В четверг, 17 января, «горожане» со счетом 4:2 обыграли «Ценг Тоу».
Счет на второй минуте открыли хозяева. Однако еще до перерыва гости отыгрались усилиями Никиты Шацкого, а спустя две минуты вышли вперед — Иван Иванов забросил 17-ю шайбу в сезоне.
Во втором периоде китайская команда вновь забросила на второй минуте. Рязанцы спустя пять минут сделали счет 2:3, Александр Васильев с передачи Владимира Карпова забросил шайбу в «девятку». Еще до перерыва Васильев оформил дубль.
Матч завершился дракой между соперником и Артемом Седуновым.
ХК «Рязань» набрал 54 очка и вышел на 11-е место в таблице. 19 января «горожане» в Пекине сыграют с «КРС — ОЭРДЖИ».
Фото ХК «Рязань»