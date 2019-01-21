ХК «Рязань» забросил шесть шайб сопернику из Китая. В субботу, 19 января, «горожане» выиграли у «"КРС — ОЭРДЖИ» в Пекине.
Уже на 23-й секунде Кирилл Капустин открыл счет, а спустя пять минут Олег Попов броском издали удвоил преимущество.
После первого перерыва рязанцы продолжили атаковать и Валерий Васильев сделал счет 0:3, а позже Капустин в большинстве оформил дубль.
Третий период начался с двух шайб от «КРС», которые они забросили за две минуты. За девять минут до сирены Иван Иванов забросил свою 18-ю шайбу, а окончательный счет 2:6 в концовке установил Артем Ворошило.
ХК «Рязань» с 56-ю очками поднялся на 10-е место в таблице. Следующий матч «горожане» проведут 25 января во ДС «Олимпийский» против ХК «Звезда». Начало в 19:00.
Фото ХК «Рязань»