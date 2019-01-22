Рязанцев пригласили на чемпионат по спортивному ориентированию на лыжах. Об этом
48-й чемпионат и первенство города Рязани по спортивному ориентированию на лыжах пройдут 27 января в Голенчине. Отмечается, что в этом году старт приурочили к 60-летию ориентирования в России.
В соревнованиях поучаствуют представители предприятий, организаций, спортклубов, центров и школ города Рязани и области. На старт выйдут спортсмены в десяти возрастных категориях, начиная с 12 лет.
«Впервые соревнования пройдут в дисциплине „Лыжная гонка — маркированная трасса (Вариант Д)“. Такой формат позволит успешно пройти трассу даже тем, кто впервые принимает участие в ориентировании», — говорится в сообщении.
Подать заявку на участие можно, перейдя по