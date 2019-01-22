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19:59, 22 января 2019 1174

Рязанцев пригласили на чемпионат по спортивному ориентированию на лыжах

Рязанцев пригласили на чемпионат по спортивному ориентированию на лыжах

Рязанцев пригласили на чемпионат по спортивному ориентированию на лыжах. Об этом сообщили в Рязанской областной федерации спортивного ориентирования.

48-й чемпионат и первенство города Рязани по спортивному ориентированию на лыжах пройдут 27 января в Голенчине. Отмечается, что в этом году старт приурочили к 60-летию ориентирования в России.

В соревнованиях поучаствуют представители предприятий, организаций, спортклубов, центров и школ города Рязани и области. На старт выйдут спортсмены в десяти возрастных категориях, начиная с 12 лет.

«Впервые соревнования пройдут в дисциплине „Лыжная гонка — маркированная трасса (Вариант Д)“. Такой формат позволит успешно пройти трассу даже тем, кто впервые принимает участие в ориентировании», — говорится в сообщении.

Подать заявку на участие можно, перейдя по ссылке, а также по электронной почте: v.ch50@mail.ru.

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