В Рязанском районе прошел турнир единоборств в память о погибшем сотруднике ОМОН

В субботу, 19 января, в селе Кораблино Рязанского района прошел турнир единоборств, посвященный памяти сотрудника ОМОН Владимира Левина, погибшего при исполнении.
Перед начало соревнований начальник регионального управления Росгвардии Виктор Лачев пожелал участникам честной борьбы.
Спортсмены из Рязанской и Тульской областей выступали в двух дисциплинах — панкратионе и грэпплинге. Победителям и призерам турнира вручили медали и подарки.
Мать Владимира Левина поблагодарила организаторов соревнований. «Мне приятно, что память о моем сыне остается в сердцах его друзей и сослуживцев. Я горжусь, что турнир посвящен моему сыну», — сказала она.
Справка:
Владимир Левин родился 1 июня 1974 года в Рыбном, с 1994 проходил службу в ОМОН. 16 апреля 2003 года группа сотрудников, в составе которой находился Левин, выехала на «Урале-43202» в Грозный.
В пятистах метрах от контрольно-пропускного пункта машину обстреляли, Левин получил тяжелое ранение, но открыл огонь по нападавшим, обеспечив вывод машины из места засады. Когда группа доехала до блокпоста, он скончался.
Владимира Левина наградили орденом Мужества посмертно.