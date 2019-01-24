Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:59, 24 января 2019 687

Аутсайдер рязанской НХЛ 18+ набрал первые очки в сезоне

Аутсайдер рязанской НХЛ 18+ набрал первые очки в сезоне

Аутсайдер рязанской НХЛ 18+ набрал первые очки в сезоне. В матче 8-го тура «Сталькомплект» сыграл вничью с «МБ Рязань» — 1:1.

Лидер таблицы «РВВДКУ» одержал волевую победу над командой «Рыбное — Триумф», которая располагается на третьем месте. В первом периоде команды обменялись шайбами, а в начале третьего рыбновцы смогли выйти вперед. Однако до финальной сирены «десантники» отметились двумя шайбами.

Единственный разгром в туре зафиксировали в матче «Автоимпорт — М» — «Поляны». «Автомобилисты» выиграли со счетом 9:2, но первую шайбу в мачте забросили хоккеисты из Рязанского района. Евгений Пешков отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
17:59, 24 января 2019
Аутсайдер рязанской НХЛ 18+ набрал первые очки в сезоне
12:05, 24 января 2019
Лидер рязанской НХЛ оторвался от ближайшего преследователя на шесть очков. Обзор тура
19:59, 22 января 2019
Рязанцев пригласили на чемпионат по спортивному ориентированию на лыжах
9:41, 22 января 2019
В Рязанском районе прошел турнир единоборств в память о погибшем сотруднике ОМОН
17:40, 21 января 2019
В выходные в Мемориальном парке на лыжню вышли более 500 спортсменов
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 369
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 125
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
15:22, 11 января 2019 21 689
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
9:21, 18 января 2019 20 355
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
14:38, 11 января 2019 19 607
Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах 12
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований