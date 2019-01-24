Аутсайдер рязанской НХЛ 18+ набрал первые очки в сезоне. В матче 8-го тура «Сталькомплект» сыграл вничью с «МБ Рязань» — 1:1.
Лидер таблицы «РВВДКУ» одержал волевую победу над командой «Рыбное — Триумф», которая располагается на третьем месте. В первом периоде команды обменялись шайбами, а в начале третьего рыбновцы смогли выйти вперед. Однако до финальной сирены «десантники» отметились двумя шайбами.
Единственный разгром в туре зафиксировали в матче «Автоимпорт — М» — «Поляны». «Автомобилисты» выиграли со счетом 9:2, но первую шайбу в мачте забросили хоккеисты из Рязанского района. Евгений Пешков отметился двумя голами и двумя результативными передачами.