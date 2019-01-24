Лидер рязанской НХЛ оторвался от ближайшего преследователя на шесть очков. Обзор тура

Лидер рязанской НХЛ оторвался от ближайшего преследователя на шесть очков. В матче 13-го тура «Восход СУ-2» обыграл «Империю» со счетом 2:0, свою 20-ю шайбу забросил Эдуард Султанаев.
Воспользовался осечкой конкурента «Автоимпорт», который разгромил 9:0 «Динамо» и вышел на второе место.
Хоккеисты «Светлого» сыграли с одним из аутсайдеров таблицы, «Соколом», вничью — 2:2. «Сокол» дважды вел в счете, однако дубль Сергей Прудникова спас команду от поражения.
«Шкода-Рязань» в упорном поединке переиграла «Здоровье» со счетом 2:0. Главный аутсайдер группы «Энергия» в четвертый раз в сезоне набрала очки, сыграв вничью с «Державой».
Во второй группе лидируют две команды — «Витязь» и «Дядьково». Первая обыграла «Рыбное» со счетом 7:4. Хет-трик Николая Горячева вывел его на первое место по заброшенным шайбам в турнире. «Дядьково» одержало волевую победу над «Мещерой» — 3:1.
На третье место вышли чучковские хоккеисты, сместив «Рыбное». Они со счетом 4:1 переиграли ухоловскую команду.
Аутсайдер группы, «Лесной», в девятый раз проиграл. На этот раз команду из Шиловского района проиграла «Администрации Рязани» — 2:3.