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12:05, 24 января 2019 523

Лидер рязанской НХЛ оторвался от ближайшего преследователя на шесть очков. Обзор тура

Лидер рязанской НХЛ оторвался от ближайшего преследователя на шесть очков. Обзор тура

Лидер рязанской НХЛ оторвался от ближайшего преследователя на шесть очков. В матче 13-го тура «Восход СУ-2» обыграл «Империю» со счетом 2:0, свою 20-ю шайбу забросил Эдуард Султанаев.

Воспользовался осечкой конкурента «Автоимпорт», который разгромил 9:0 «Динамо» и вышел на второе место.

Хоккеисты «Светлого» сыграли с одним из аутсайдеров таблицы, «Соколом», вничью — 2:2. «Сокол» дважды вел в счете, однако дубль Сергей Прудникова спас команду от поражения.

«Шкода-Рязань» в упорном поединке переиграла «Здоровье» со счетом 2:0. Главный аутсайдер группы «Энергия» в четвертый раз в сезоне набрала очки, сыграв вничью с «Державой».

Во второй группе лидируют две команды — «Витязь» и «Дядьково». Первая обыграла «Рыбное» со счетом 7:4. Хет-трик Николая Горячева вывел его на первое место по заброшенным шайбам в турнире. «Дядьково» одержало волевую победу над «Мещерой» — 3:1.

На третье место вышли чучковские хоккеисты, сместив «Рыбное». Они со счетом 4:1 переиграли ухоловскую команду.

Аутсайдер группы, «Лесной», в девятый раз проиграл. На этот раз команду из Шиловского района проиграла «Администрации Рязани» — 2:3.

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