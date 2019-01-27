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19:16, 27 января 2019 270

ХК «Рязань» прервал четырехматчевую серию без поражений. Фото и видео

ХК «Рязань» прервал четырехматчевую серию без поражений. Фото и видео

ХК «Рязань» прервал четырехматчевую серию без поражений. В пятницу, 25 января, горожане со счетом 2:3 уступили «Звезде» из Москвы. Счет уже на второй минуте открыли гости.

Хозяева смогли отыграться благодаря шайбе Андрея Рукина, но в ответной атаке «армейцы» во второй раз вышли вперед. После перерыва Иван Иванов забросил свою 19-ю шайбу. До конца второй двадцатиминутки гости забросили третью шайбу.

«С такими соперниками на голом мастерстве играть нельзя. Опытные хоккеисты сегодня команде не помогли, а сыграли скорее в другую сторону. Нужно трудиться и пахать — сегодня соперник в этом компоненте выглядел сильнее. В третьем периоде гости сыграли по счету, а мы не смогли взломать их оборону: моменты были, но где-то вратарь подчистил, где-то нам не хватило хладнокровия», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков.

У ХК «Рязань» осталось 56 очков и 12-е место в таблице.

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