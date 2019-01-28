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15:21, 28 января 2019 844

БК «Рязань» обыграл лидера после четырех поражений подряд

БК «Рязань» обыграл лидера после четырех поражений подряд

БК «Рязань» обыграл лидера после четырех поражений подряд. В пятницу, 25 января, «зубры» со счетом 85:75 выиграли у «Уфимца».

Первая четверть осталась за гостями (19:25). Во второй десятиминутке хозяева начали отыгрываться и к большому перерыву проигрывали два очка.

Третий период уже завершился с преимуществом «зубров» 62:59. В концовке рязанцы благодаря отрыву повели в десять очков и довели матч до победы.

«"Уфимец» — сильнейшая команда из тех, с кем нам приходилась играть. Без ошибок, конечно, не обошлось, но, в целом, команда справилась. Изолировали ведущих игроков «Уфимца» задней линии, заставили их искать передачи, а не атаковать. Выиграли через защиту", — прокомментировал главный тренер БК «Рязань» Алексей Безнебеев.

БК «Рязань» остался на шестом месте в таблице. Следующий матч «зубры» проведут 28 января во Дворце детского творчества. Начало в 19:00.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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