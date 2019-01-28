ХК «Рязань» проиграл второй матч за два дня. Фото

ХК «Рязань» проиграл
Гости открыли счет в конце первого периода, реализовав большинство. Еще две шайбы оказались в воротах Петра Кочеткова в третьем периоде за 20 секунд.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков раскритиковал игру нападающих.
«К сожалению, не забили ни одной шайбы. Это говорит о характере
нападающих: просто так, по чистому льду ничего не сделаешь, надо копать,
заталкивать, проявлять характер, получать синяки и шашки. Благодарен нашим
болельщикам, сегодня они выиграли у нас — даже при счете 0:3 никто не ушел, а команда
уступила. Задолжали мы своим поклонникам, а долги необходимо возвращать», — отметил Десятков.
ХК «Рязань» с 56-ю очками остался в таблице на 12-м месте.
Во вторник, 29 января, «горожане» сыграют с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Начало в 19:00.
Фото ХК «