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16:03, 28 января 2019 336

ХК «Рязань» проиграл второй матч за два дня. Фото

ХК «Рязань» проиграл второй матч за два дня. Фото

ХК «Рязань» проиграл второй матч за два дня. В воскресенье, 27 января, «горожане» уступили «Химику» из Воскресенска со счетом 0:3.

Гости открыли счет в конце первого периода, реализовав большинство. Еще две шайбы оказались в воротах Петра Кочеткова в третьем периоде за 20 секунд.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков раскритиковал игру нападающих.

«К сожалению, не забили ни одной шайбы. Это говорит о характере

нападающих: просто так, по чистому льду ничего не сделаешь, надо копать,

заталкивать, проявлять характер, получать синяки и шашки. Благодарен нашим

болельщикам, сегодня они выиграли у нас — даже при счете 0:3 никто не ушел, а команда

уступила. Задолжали мы своим поклонникам, а долги необходимо возвращать», — отметил Десятков.

ХК «Рязань» с 56-ю очками остался в таблице на 12-м месте.

Во вторник, 29 января, «горожане» сыграют с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Начало в 19:00.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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