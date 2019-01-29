Лидер рязанской НХЛ 18+ обыграл ближайшего преследователя. Обзор тура

Лидер рязанской НХЛ 18+ обыграл ближайшего преследователя. В матче 9 тура «РВВДКУ» со счетом 2:1 выиграл у «Автоимпорта».
Открыли счет «десантники» в большинстве, автомобилисты отыгрались во втором периоде. Победную шайбу в заключительной двадцатиминутке за «РВВДКУ» забросил Владимир Фетисов.
«Рыбное-Триумф», которое располагается на третьем месте не смог обыграть аутсайдера «Сталькомплект» — 1:1. Ничья позволила команде из Полян приблизится к рыбновцам.
Команда из Рязанского района обыграла «МБ Рязань» со счетом 5:3. По ходу матча «Поляны» проигрывали со счетом 1:2, но смогли забросить три шайбы во втором периоде.
Матчи 10 тура пройдут 2 февраля.