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14:16, 29 января 2019 687

«Зубры» обыграли «Чебоксарских Ястребов», забросив более ста очков

«Зубры» обыграли «Чебоксарских Ястребов», забросив более ста очков

В понедельник, 28 января, БК «Рязань» обыграл «Чебоксарских Ястребов» со счетом 103:77. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

С первых минут хозяева начали активно играть в атаке и повели 8:0. Обе команды показали результативную игру в первом периоде, который завершился со счетом 36:25.

К большому перерыву счет увеличился до +14.

В концовке третьего периода разница в счете составляла 31 очко. В последней четверти на площадке появились рязанские резервисты, которые довели матч до победы.

Ответный матч пройдет во вторник, 29 января, в ДДТ. Начало в 19:00.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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