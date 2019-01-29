«Зубры» обыграли «Чебоксарских Ястребов», забросив более ста очков

В понедельник, 28 января, БК «Рязань» обыграл «Чебоксарских Ястребов» со счетом 103:77. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
С первых минут хозяева начали активно играть в атаке и повели 8:0. Обе команды показали результативную игру в первом периоде, который завершился со счетом 36:25.
К большому перерыву счет увеличился до +14.
В концовке третьего периода разница в счете составляла 31 очко. В последней четверти на площадке появились рязанские резервисты, которые довели матч до победы.
Ответный матч пройдет во вторник, 29 января, в ДДТ. Начало в 19:00.
Фото БК «Рязань»