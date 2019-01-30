ХК «Рязань» проиграл третий матч подряд. Во вторник, 29 января, «горожане» со счетом 2:3 уступили в овертайме «Торпедо» из Усть- Каменогорска.
Первую шайбу в матче зрители увидели в конце второго периода, когда гости воспользовались позиционной ошибкой обороны рязанцев.
В завершающем периоде хозяева владели преимуществом, которое реализовали в гол.
С передачи Валерия Васильева Андрей Рукин удачно подставил клюшку.
За пять минут до сирены гости вновь повели в счете, однако «горожане» смогли сравнять спустя 26 секунд. Артур Чувиляев забросил дебютную шайбу за команду.
В овертайме третью шайбу удалось забросить хоккеистам из Казахстана.
Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков назвал результат «неполноценным».
«Играла наша команда, считаю, сильнее, чем соперник. Хотя упрекнуть ребят не могу сегодня — два раза отыгрались, создали достаточное количество моментов. Давили на команду, конечно, два последних поражения. Не все получается у нас, голы с трудом приходят, работаем над этим», — подчеркнул тренер.
ХК «Рязань» набрал 57 очков и сохранил за собой 12-ю строчку в таблице. Следующий домашний матч «горожане» проведут в четверг, 31 января, против карагандинской «Сарыарки». Начало в 19:00.