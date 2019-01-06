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21:27, 6 января 2019 1150

В Рязани разыграли «Кубок Деда Мороза». Фото

В Рязани разыграли «Кубок Деда Мороза». Фото

В Рязани разыграли «Кубок Деда Мороза». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Фестиваль по зимним видам спорта прошел в новогодней деревне в Лесопарке. В программе были как соревнования по традиционным видам спорта — хоккейный турнир «Рождественская лига» и лыжный спринт, так и различные конкурсы и эстафеты для семейных команд.

После торжественного открытия в субботу, 5 января, состоялся хоккейный матч «Рождественской лиги» в группе «Б».

В соревнованиях, которые проходят в уличном формате, участвуют шесть команд. Во второй этап вышли команды «Молния» и «Никуличи-1». Заключительный этап пройдет по системе плей-офф 13 января в 15:00.

После хоккея прошли соревнования лыжников в спринте классическим стилем на дистанции 150 метров. По итогам забега лучшими стали Анастасия Монастырева и Илья Митрофанов, Хилола и Хуснара Уриновы, Александр Малистов и Александр Шулаев.

Всем отличившимся спортсменам Дед Мороз и представители администрации города вручили подарки.

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