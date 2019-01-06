В Рязани разыграли «Кубок Деда Мороза». Фото

В Рязани разыграли «Кубок Деда Мороза». Об этом сообщил
Фестиваль по зимним видам спорта прошел в новогодней деревне в Лесопарке. В программе были как соревнования по традиционным видам спорта — хоккейный турнир «Рождественская лига» и лыжный спринт, так и различные конкурсы и эстафеты для семейных команд.
После торжественного открытия в субботу, 5 января, состоялся хоккейный матч «Рождественской лиги» в группе «Б».
В соревнованиях, которые проходят в уличном формате, участвуют шесть команд. Во второй этап вышли команды «Молния» и «Никуличи-1». Заключительный этап пройдет по системе плей-офф 13 января в 15:00.
После хоккея прошли соревнования лыжников в спринте классическим стилем на дистанции 150 метров. По итогам забега лучшими стали Анастасия Монастырева и Илья Митрофанов, Хилола и Хуснара Уриновы, Александр Малистов и Александр Шулаев.
Всем отличившимся спортсменам Дед Мороз и представители администрации города вручили подарки.