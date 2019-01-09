ХК «Рязань» проиграл в овертайме первый матч в году. Фото

ХК «Рязань» проиграл в овертайме первый матч в году. Во вторник, 8 января, «горожане» со счетом 2:3 уступили «Челмету» из Челябинска.
Счет в концовке первого периода открыли хозяева, Андрей Луговой подставил клюшку под бросок Давида Мнацяна. Гости отыгрались во второй двадцатиминутке, однако рязанцы за 10 секунд до окончания периода вновь повели в счете: от синей линии отличился Никита Попов.
«Челмет» сделал счет равным в начале третьего периода, а на 24-й секунде овертайма команда забросила третью шайбу и выиграла матч.
Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков заявил, что соперник больше заслужил победу.
" «Челмет» превзошел нас в движении и в желании. Мы сыграли безобразно, видимо, посчитали, что уже достаточно очков набрали. Будем разбираться. Хорошо, что сегодня взяли хотя бы один бал", — отметил Десятков.
ХК «Рязань» набрал 48-е очко и остался на 12 месте в таблице.
Очередной матч «горожане» сыграют 10 января против «Горняка» из Учалов. Начало в 19:00.
Фото ХК «Рязань»