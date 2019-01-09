Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:27, 9 января 2019 2035

ХК «Рязань» проиграл в овертайме первый матч в году. Фото

ХК «Рязань» проиграл в овертайме первый матч в году. Фото

ХК «Рязань» проиграл в овертайме первый матч в году. Во вторник, 8 января, «горожане» со счетом 2:3 уступили «Челмету» из Челябинска.

Счет в концовке первого периода открыли хозяева, Андрей Луговой подставил клюшку под бросок Давида Мнацяна. Гости отыгрались во второй двадцатиминутке, однако рязанцы за 10 секунд до окончания периода вновь повели в счете: от синей линии отличился Никита Попов.

«Челмет» сделал счет равным в начале третьего периода, а на 24-й секунде овертайма команда забросила третью шайбу и выиграла матч.

Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков заявил, что соперник больше заслужил победу.

" «Челмет» превзошел нас в движении и в желании. Мы сыграли безобразно, видимо, посчитали, что уже достаточно очков набрали. Будем разбираться. Хорошо, что сегодня взяли хотя бы один бал", — отметил Десятков.

ХК «Рязань» набрал 48-е очко и остался на 12 месте в таблице.

Очередной матч «горожане» сыграют 10 января против «Горняка» из Учалов. Начало в 19:00.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:27, 9 января 2019
ХК «Рязань» проиграл в овертайме первый матч в году. Фото
21:27, 6 января 2019
В Рязани разыграли «Кубок Деда Мороза». Фото
9:36, 6 января 2019
Сборная России по хоккею стала третьей на молодежном чемпионате мира
20:42, 5 января 2019
Вратаря ХК «Рязань» назвали лучшим игроком на молодежном чемпионате мира
16:29, 1 января 2019
Вратарь ХК «Рязань» помог обыграть Канаду на молодежном чемпионате мира
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 079
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
12:44, 30 декабря 2018 29 236
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 28 930
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 623
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 23 952
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований