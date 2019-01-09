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17:37, 9 января 2019 3218

Лидер рязанской НХЛ выиграл матч 11 тура после разгромного поражения от чемпиона

Лидер рязанской НХЛ выиграл матч 11 тура после разгромного поражения от чемпиона

Лидер рязанской НХЛ выиграл матч 11 тура после разгромного поражения от чемпиона. Касимовский «Восход СУ-2» выиграл со счетом 2:5 у «Здоровья» и остался на первом месте.

На втором месте располагается «Империя», которая выиграла у «Сокола» 6:3. У «Империи» дважды отличился Олег Кондрашов и Илья Гнездов, у аутсайдеров таблицы — Юрий Морозов.

Действующий чемпион «Автоимпорт» выиграл счетом 4:3 у «Шкоды-Рязань», проигрывая по ходу встречи 1:2. Победную шайбу в большинстве забросил Владимир Вахтин.

Хоккеисты строительного союза «Светлый» в минувшем туре уступили с минимальным счетом «Державе».

Единственную ничью в туре зафиксировали в матче «Энергии» и «Динамо». Команды забросили на двоих четыре шайбы и набрали по очку.

Во второй группе на первое место вышли хоккеисты «Дядькова», которые выиграли у «Чучкова» 7:3. По три очка набрали Дмитрий Деревягин, Александр Меркушкин и Владимир Мантров.

«Витязь» опустился на второе место, проиграв в самом результативном матче «ВДВ-Рязани» 5:6, две шайбы и две передачи оформил Евгений Карякин.

На третье место вышли рыбновские хоккеисты, обыгравшие команду «Администрации Рязани» 3:2.

«Ухолово» со счетом 7:0 обыграло аутсайдера «Лесной».

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