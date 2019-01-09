Лидер рязанской НХЛ выиграл матч 11 тура после разгромного поражения от чемпиона. Касимовский «Восход СУ-2» выиграл со счетом 2:5 у «Здоровья» и остался на первом месте.
На втором месте располагается «Империя», которая выиграла у «Сокола» 6:3. У «Империи» дважды отличился Олег Кондрашов и Илья Гнездов, у аутсайдеров таблицы — Юрий Морозов.
Действующий чемпион «Автоимпорт» выиграл счетом 4:3 у «Шкоды-Рязань», проигрывая по ходу встречи 1:2. Победную шайбу в большинстве забросил Владимир Вахтин.
Хоккеисты строительного союза «Светлый» в минувшем туре уступили с минимальным счетом «Державе».
Единственную ничью в туре зафиксировали в матче «Энергии» и «Динамо». Команды забросили на двоих четыре шайбы и набрали по очку.
Во второй группе на первое место вышли хоккеисты «Дядькова», которые выиграли у «Чучкова» 7:3. По три очка набрали Дмитрий Деревягин, Александр Меркушкин и Владимир Мантров.
«Витязь» опустился на второе место, проиграв в самом результативном матче «ВДВ-Рязани» 5:6, две шайбы и две передачи оформил Евгений Карякин.
На третье место вышли рыбновские хоккеисты, обыгравшие команду «Администрации Рязани» 3:2.
«Ухолово» со счетом 7:0 обыграло аутсайдера «Лесной».