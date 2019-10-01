«Десантницу» Машкову впервые вызвали в сборную России

«Десантницу» Кристину Машкову впервые вызвали в сборную России по футболу. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
27-летняя защитница «Рязани-ВДВ» будет готовиться к отборочному матчу Чемпионата Европы 2021 года против Голландии, который пройдет 8 октября.
Вместе с Машковой в команду вызвали Наталью Перепечину.
Легионеры из Сербии Мария Вукович и Александра Лазаревич отправились в сборную перед матчем с Австрией.
Также в команду Азербаджана вызваны Маня Моллаева и Вусала Сейфаддинова. В российскую «молодежку» отправились Елизавета Лазарева и Анастасия Фетисова.