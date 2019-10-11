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11:09, 11 октября 2019 161

ХК «Рязань» выиграл второй матч подряд

ХК «Рязань» выиграл второй матч подряд

ХК «Рязань» выиграл второй матч подряд. В четверг, 10 октября, «горожане» дома обыграли Казанский «Барс» со счетом 3:0.

В первом периоде на льду шла равная борьба, а в его концовке после передачи Владимира Карпова шайбу в «девятку» отправил Виталий Кудрин.

Вторая двадцатиминутка началась с точного броска Максима Горечишникова от синей линии. Пропустив две шайбы, гости владели преимуществом и в два с половиной раза перебросали рязанцев (40-16), однако забить «Барсу» так и не удалось благодаря игре вратаря Сергея Большакова.

На 55-й минуте «горожане» убежали в контратаку и Захар Чернов установил окончательный счет.

«Для нас такие игры — на вес золота. Именно через такие матчи происходит становление команды. Предыдущий матч с этим соперником закончился для нас разгромом. Сумели сделать выводы и отдали сегодня все, что могли. Пластались, ловили шайбы на себя, не уступили в силовой борьбе, а это, считаю, основное в современном хоккее», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов.

ХК «Рязань» набрал 10 очков и следующий матч проведет в субботу, 12 октября, против «Зауралья» из Кургана. Начало в 17:00.

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