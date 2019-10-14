ФК «Рязань» сыграл вторую ничью подряд с аутсайдерами. В субботу, 12 октября, «горожане» на своем поле поделили очки с «Квантом» из Обнинска.
В первом тайме хозяева владели мячом, однако самый опасный момент создали калужане в контратаке. Они же и открыли счет в конце тайма, однако рязанцы смогли отыграться уже через минуту. Выход один на один реализовал Владислав Фасхутдинов.
Во втором тайме Фасхутдинов сделал дубль, однако этого рязанцам не хватило для победы. Окончательный счет установили гости, которые забили с углового.
ФК «Рязань» набрал 15-е очко и расположится на 10-м месте.
Следующий матч «горожане» сыграют в субботу, 19 октября, в Новомосковске против «Химика-Арсенала».