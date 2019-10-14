ХК «Рязань» проиграл дома «Зауралью». В субботу, 12 октября, «горожане» уступила курганской команде со счетом 2:3.
Первый период получился равным, однако в концовке рязанцы получили удаление, которое гости реализовали уже во второй двадцатиминутке. Спустя две с половиной минуты курганцы удвоили счет.
Гости перешли на игру вторым номером, а в третьем периоде убежали в контратаку и сделали счет крупным. За четыре минуты до конца периода Иван Каштанов добил шайбу в ворота после броска Алексея Яценко от синей линии.
При счете 1:3 рязанцы убрали вратаря и за 37 секунд до сирены Максим Горечишников реализовал большинство. Однако отыграться хозяевам не удалось.
«Мы сегодня играли против одной из самых высокоорганизованных команд в лиге. Подвели грубые ошибки отдельных игроков. Удалось собраться, остаться в игре. В концовке организовали штурм, забросили две шайбы, организовали хорошую концовку, которая, к сожалению, не привела к положительному результату», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов.
У «горожан» осталось 10 очков, команда опустилась на 14-ю позицию в Конференции 1
Следующий матч 14 октября ХК «Рязань» проведет против «Горняка» из Учалов. Начало в 19:00.