Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:45, 14 октября 2019 226

ХК «Рязань» проиграл дома «Зауралью»

ХК «Рязань» проиграл дома «Зауралью»

ХК «Рязань» проиграл дома «Зауралью». В субботу, 12 октября, «горожане» уступила курганской команде со счетом 2:3.

Первый период получился равным, однако в концовке рязанцы получили удаление, которое гости реализовали уже во второй двадцатиминутке. Спустя две с половиной минуты курганцы удвоили счет.

Гости перешли на игру вторым номером, а в третьем периоде убежали в контратаку и сделали счет крупным. За четыре минуты до конца периода Иван Каштанов добил шайбу в ворота после броска Алексея Яценко от синей линии.

При счете 1:3 рязанцы убрали вратаря и за 37 секунд до сирены Максим Горечишников реализовал большинство. Однако отыграться хозяевам не удалось.

«Мы сегодня играли против одной из самых высокоорганизованных команд в лиге. Подвели грубые ошибки отдельных игроков. Удалось собраться, остаться в игре. В концовке организовали штурм, забросили две шайбы, организовали хорошую концовку, которая, к сожалению, не привела к положительному результату», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов.

У «горожан» осталось 10 очков, команда опустилась на 14-ю позицию в Конференции 1

Следующий матч 14 октября ХК «Рязань» проведет против «Горняка» из Учалов. Начало в 19:00.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
13:45, 14 октября 2019
ХК «Рязань» проиграл дома «Зауралью»
11:46, 14 октября 2019
ФК «Рязань» сыграл вторую ничью подряд с аутсайдерами
10:41, 14 октября 2019
Сборная России по футболу разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
21:13, 13 октября 2019
Сборная России досрочно вышла на Евро-2020
21:19, 12 октября 2019
«Рязань-ВДВ» вышел в финал Кубка России
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 168
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 3 901
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
18:33, 30 сентября 2019 1 888
Рязанцы пожаловались на стойкий запах фекалий в городе
13:38, 9 октября 2019 2 936
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 047
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований